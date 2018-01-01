3564 Табак прозрачный/интенсивный, Цветные бейцы на масляной основе ОСМО (OSMO Ol-Beize)

Для покраски внутренних мебельных поверхностей используйте ткань или ветошь. Достаточно одного тонкого слоя. Для покрытия твердых темных пород древесины, содержащих большое количество маслянистых веществ (например, венге, мерант, мербау и др.), рекомендовано Масло ОСМО с воском для твердых пород Klarwachs.Цвет 3501 Белый: Мы не советуем тонировать полы в интенсивно белый цвет (прозрачный или укрывистый) – из-за быстрого загрязнения поверхности и естественного пожелтения.Цвет 3519 Натуральный: При работе с этим цветом мы рекомендуем наносить только один тонкий слой при помощи кисти для пола или валика из микрофибры и после высыхания еще один финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Original. Таким образом получается естественный цвет свежей древесины – без эффекта поджига. На темных / красных породах древесины этот цвет будет давать слегка выбеленный эффект.