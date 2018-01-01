3564 Табак прозрачный/интенсивный, Цветные бейцы на масляной основе ОСМО (OSMO Ol-Beize)
704.58
0 €
Артикул – 3564 Табак прозрачный/интенсивный
Профессиональная серия цветных грунтовок для тонирования деревянных полов – идеально равномерное окрашивание!
Высококачественная цветная грунтовка для деревянных полов и мебели. По сравнению с традиционным покрытиями, основу продукта составляют исключительно растительные ингредиенты, которые позволяют достичь равномерного окрашивания без пропусков и наплывов. Интенсивность окраски от прозрачной до насыщенной. Простое применение без промежуточной шлифовки. Ощутимо экономит ваше время и деньги!
Расход: 1 литр на 24-48 м2 в один слой.
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Подробное описание
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯЦветные бейцы это высококачественная цветная грунтовка для всех типов деревянных полов, например: массивная доска, паркетная доска, паркет, OSB, пробка, а также лестницы и мебельные поверхности.
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВАРавномерно окрашивает. Оставляет поры древесины открытыми. Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, соков, колы, кофе, чая (DIN 68861-1A).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫПоверхность древесины обязательно должна быть чистой, сухой и не мёрзлой (максимальная влажность древесины – 20%). Старые открыто-пористые покрытия очистить от пыли и грязи. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Тщательно размешать перед началом использования![/vc_column][/vc_row]
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯДля получения прозрачного покрытия: нанести цветные бейцы очень тонким слоем на древесину при помощи OSMO-щетки для пола или OSMO-валика вдоль волокон древесины и растереть белым падом. Для получения интенсивного цветного покрытия нанести второй слой. После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Original.
РАСХОД МАТЕРИАЛА1 литр на 24-48 м2 или 217 руб/м2 для покрытия поверхности в один слой. Реальный расход зависит от от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра. Продукт OSMO Öl-Beize готов к применению. Не разбавлять!
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Инструкция по применению
Цветные бейцы на масляной основе OSMO Öl-Beize. Техническое описание.
Высококачественная цветная грунтовка для деревянных полов и мебели. По сравнению с традиционным покрытиями, основу продукта составляют растительные ингредиенты, которые позволяют достичь равномерного окрашивания без пропусков и наплывов. Интенсивность окраски – от прозрачной до насыщенной. Простое применение – без промежуточной шлифовки. Экономит время и деньги! Необходима финишная обработка бесцветным Маслом OSMO Hartwachs-OL Original.Цветные бейцы на масляной основе OSMO Öl-Beize оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (EN 12720). Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).
Область применения
Все типы деревянных полов, например: массивная доска, паркетная доска, паркет, OSB и пробка, а также лестницы и мебельные поверхности.
Состав
Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, льняное, соевое, осотовое), железооксидные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент), Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Растворитель: не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин. Данный продукт соответствует стандарту ЕС (2004/42/EC) — Предельный уровень VOC (летучих органических веществ): макс. 500 гр/л (Kat. A/i (2010)).Удельный вес: (Плотность): 0,90 – 1,15 гр./см3. Коэффициент вязкости: 30 – 45. Стокс (4 мм, DIN 53211). Запах: слабый, после высыхания без запаха. Температура возгорания: >60°c, DIN 53213.
Срок хранения
5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Морозоустойчиво.
Подготовительные работы
Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 20%) и не мерзлой. Продукт готов к применению. Разбавлять запрещено! Тщательно размешайте перед началом использования!Старые открыто-пористые краски очистите от грязи и пыли. Удалите старые лакокрасочные покрытия. Небольшие трещины, швы или отверстия выровняйте Шпатлевкой ОСМО для древесины Holzpaste. Поверхность древесины необходимо тщательно отшлифовать. Сначала шлифовать грубой наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется проводить зернистостью P100-150 – для пола, P180-240 – для мебели. Перед нанесением масла необходимо тщательно удалить пыль веником, затем пылесосом.
Применение
Цветные бейцы на масляной основе OSMO Öl-Beize готовы к применению. Перед применением тщательно перемешать. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и обработки древесины (породы, степени шлифовки и т.д.), поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.Прозрачное покрытие: нанести очень тонкий слой на чистую сухую древесину при помощи Щетки для пола OSMO Fußbodenstreichbürste, Валика OSMI из микрофибры или шпателя вдоль волокон древесины и равномерно растереть белым падом. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.Интенсивное окрашивание: нанести тонкий слой при помощи ЩеткиOSMO для пола или Валика OSMO из микрофибры и тщательно распределить вдоль волокон древесины.Для очистки рабочего инструмента рекомендуется использовать Средство для очистки кистей OSMO Pinselreiniger — не содержит ароматических углеводородов, почти без запаха.
Время высыхания
Примерно 12 часов при t +23°С и относительной влажности воздуха 50%. При хорошей вентиляции. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.
Расход
Заявленный расход: 1 л ≈ 24-48 м2 в один слой. Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.
Примечание
Для покраски внутренних мебельных поверхностей используйте ткань или ветошь. Достаточно одного тонкого слоя. Для покрытия твердых темных пород древесины, содержащих большое количество маслянистых веществ (например, венге, мерант, мербау и др.), рекомендовано Масло ОСМО с воском для твердых пород Klarwachs.Цвет 3501 Белый: Мы не советуем тонировать полы в интенсивно белый цвет (прозрачный или укрывистый) – из-за быстрого загрязнения поверхности и естественного пожелтения.Цвет 3519 Натуральный: При работе с этим цветом мы рекомендуем наносить только один тонкий слой при помощи кисти для пола или валика из микрофибры и после высыхания еще один финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Original. Таким образом получается естественный цвет свежей древесины – без эффекта поджига. На темных / красных породах древесины этот цвет будет давать слегка выбеленный эффект.
Рекомендации по безопасности
Цветные бейцы на масляной основе OSMO Öl-Beize хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания на глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом. Содержит 2-бутаноноксим. Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.ВНИМАНИЕ! Ветошь, салфетки после использования необходимо тщательно промыть или хранить в герметично закрытой металлической таре из-за опасности воспламенения. Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102 (огнестойкость строительных материалов и конструкций), класс В2.Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству. Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски. Паспорт безопасности можно получить по запросу.
Цвет и объем
ЦВЕТ: 3564 табак. ОБЪЁМ БАНКИ: 0,125 л; 1 л; 2,5 л
Общая информация
Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель /исполнитель работ не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.
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